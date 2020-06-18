Поддержка российского производителя, дополнительные выплаты медикам. Что еще обсуждали на заседании Правительства

Сегодня прошло очередной заседание Правительства. Приводим самое основное в тезисах.

Как сказал Мишустин во вступительном слове о распространении коронавируса, «за последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже 8 тыс., темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%».

Эта тенденция сохраняется практически во всех регионах, что дает основания для поэтапного выхода из режима ограничений.

«Уже 53 региона перешли на первый этап снятия ограничений, а 8 — на второй этап» — сказал премьер.

При этом, из-за снятия ограничений число заболевших не растет:

«Мы видим, что послабления не дают роста числа новых случаев» — подчеркнул глава правительства.

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Для развития дорожного хозяйства выделяют 43 млрд рублей.

«Они будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов в 46 регионах» — пояснил Мишустин.

Развитие этой инфраструктуры описано в Общенациональном плане.

«За счёт опережающего финансирования до конца года будут приведены в порядок более 480 км дорог, включая межмуниципальные и местные» — сказал премьер.

На качество дорог Мишустин обращает особое внимание:

«Увеличивая объём финансирования, необходимо уделять особое внимание контролю за качеством строительства и ремонта дорог, а также за целевым расходованием средств, направляемых на эти цели».

Неужели в нашей стране наконец-то избавятся от одной из двух бед?

4,5 млрд рублей выделяют на поддержку российских производителей техники и оборудования.

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Еще 27 млрд рублей распределяют для трансфертов 75 субъектам РФ. На возмещение части процентной ставки по инвесткредитам сельхозтоваропроизводителям.

Еще 1 млрд рублей дополнительно направляют на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом.

А вот видео вступительного слова:

По материалам с сайта Правительства.