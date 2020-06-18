⚡В нашей стране нет олигархов. Вслед за Песковым так считает Собянин

Не так давно на «Клерке» писали, что, по мнению пресс-секретаря Кремля в России нет олигархов. Ну вот совсем нет.

Вслед за Песковым решил об этом сказать и мэр Москвы.

«У нас олигархов в стране не осталось, даже ни одной фамилии не знаю» — сказал Собянин.

Удивительное дело! Куда все подевались? К примеру, недавно активно обсуждавшийся спикер Мосгордумы? У которого был доход задекларирован на 2 млрд?