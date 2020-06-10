В России нет олигархов. Так считает Песков

Пресс-секретарь Кремля, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Лукашенко о российских олигархов, заявил, что их в России нет.

«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что олигархами принято называть предпринимателей, имеющих политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.

«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе», — подчеркнул Песков.

А что, с другой стороны, он еще мог бы сказать? «Да, есть, влияют?»

По материалам «ТАСС».