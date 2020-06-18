Налоговики возобновили работу по одностороннему снятию ККТ с учета

ага, олигархов нет.Есть мошенники
Еще не хватало, чтобы такую шикарную зарплату платили за полный рабочий день... По-моему, если ру...
а в Кодексе уже ничего не прописано.осталось только что в базу, что из базы, что включается, что ...
ты, конечно в силу наивности, не предполагаешь наличие права женщины сменить фамилию хоть несколь...
можно, конечно. Но тут получается такая вещь, что полностью её отменяя, сегодня и завтра про неё ...
нравится тебе методика - применяй. или ту её часть, которая нравится....
они действительно что попало требуют, а ты ничего не должен сверх того, что в кодексе прописано. ...
а ведь в простиконституции отмеченоСтатья 71 В ведении Российской Федерации находятся: р) ...
Вообще для работы по удаленке это обычное дело. Потому что работают в своих программах по несколь...
А что там было перетирать? Их решения Telegram игнорировал, и они ничего с этим не могли поделать...
документов то нормальных для учёта и не осталось - сам всё придумывай и веди как придумаешь. Пото...
О, да... Ыкономность некоторых диреХторов просто поражает...Хохмы ради, в качестве примера: https...
в случае подобного неуказания теряется смысл этих кодов, на такие частности они и рассчитаны...
ишшь размечтался! то свиней, то сою.... при производстве колбасы давно уже ничего природного не и...
Вброс перед выборами, имхо, идёт заигрывание с озлобленным населением на тему «отберём у богатых ...
У них в мечтах что бы все доки делали на их сайте в их программе, что бы не одна копейка не остал...
эмм.. Вброс сделан перед выборами, теперь можно и опровергнуть.😏...
Ну и где в федеральном законе брехня про любую фамилию?Вот где ты выкопал это самое с откровенным...
Что самое печальное: мы фактически являемся МП по результатам 2019 года, но информация об этом по...
Думаю, как вариант, что просто хотят обложить остатки среднего класса.Сверхбогатые люди итак не п...
Когда речь идёт про бабло, тут могут всё приписать, от оскорблений до антисемитизма :) А тут халя...
Попрошу не указывать мне, куда мне влезать и на какие ресурсы пойти, без вас разберусь. Сами влез...
Не надо всех аутсорсеров под одну гребенку причесывать. Есть плохие и бухи и плохие аутсорсеры. В...
Такое, чтоб не пришлось на каждом этапе за обновления доплачивать ,прошивку менять или что-то уст...
Я думаю выгребают одинаково и аутсерсеры и бухи за идиотами. У меня компания взяла штатного буха ...
"могут вписать имя и отчество отца с ее слов, однако фамилию ребенок получит такую ...
Заранее за 10 дней? Меня лично это никак не напрягает, какие тут могут быть сложности?...
Если командир части не в состоянии предотвратить офицерскую пьянку, он должен ее... возглавить!...
Я еще в 2007 перешел в управленческий учет. С тех пор не пожалел ни разу) ...
Не соглашусь с вами... Если государство никак не способствует созданию новых рабочих мест, гробит...
Вопрос важный! Ответ на него есть на сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы» <https:/...
А нормальное оборудование, это простите, какое?
да все уже, Сочи с 21 июня открыт, езжайте смело , бумажки эти не нужны)...
Какая подушка безопасности, если люди живут от зарплаты до зарплаты? ...
Москва еще ладно, вполне реально найти нормальную работу без уголовщины и на зп 70-150, сужу по с...