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Налоговики возобновили работу по одностороннему снятию ККТ с учета

Налоговики возобновляют работу по снятию с учета ККТ. Она была временно приостановлена из-за коронавируса.

Письмом от 10.06.2020 № АБ-4-20/9617@ руководство ФНС сообщает о возобновлении работы по снятию ККТ с регистрационного учета в одностороннем порядке, в отношении ликвидированных организаций и закрытых ИП.

Напомним, что закрывающиеся организации и ИП не обязаны сами снимать с учета онлайн-ККТ. Это за них сделают сами налоговики, на основании внесения записей в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

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