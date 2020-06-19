Профсоюзы поддержали законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР) направила в Госдуму письмо, в котором выразила поддержку законопроекта о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.

Поясним, речь идет о законопроекте № 968227-7 «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и порядке увеличения страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность».

Его внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Они предлагают проиндексировать пенсии с 1 июля 2020 года.

Профсоюзы неоднократно поднимали вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, считая решение об её отмене ошибочным и социально несправедливым, заявили в ФНПР.