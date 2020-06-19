Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

В России предложили запретить мусоропроводы в жилых домах. Их предлагают не проектировать в новых, и законсервировать в старых.

Как сообщает «Интерфакс»:

«Общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах или в крайнем случае использовать их только для одного вида отходов — к примеру, органических», — говорится в письме Общественной палаты (ОП) РФ, Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и Института развития правового общества, направленное в адрес главы Минстроя.

📌 Реклама Отключить

Вот что по этому поводу сказал руководитель регионального отделения Партии Роста в Тамбовской области, генеральный директор мусороперерабатывающего комплекса «КомЭк» Игорь Блюм:

«Предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах и перестать проектировать их в новостройках, следует поддержать. При этом нужно понимать, что это повлечёт дополнительные расходы, в том числе и для органов местного самоуправления.

Мусоропроводы, в том виде, в котором они есть, это, прежде всего, антисанитария. Особенно от них страдают жители первых этажей. О раздельном сборе мусора при использовании мусоропроводов говорить не приходится, хотя в мире есть такие технологии, когда дома оборудуют целой системой селективного сбора отходов. Для России это пока фантастика и отдалённое будущее, которое вряд ли наступит, если проектирование любых мусоропроводов в жилых домах не запретят.

Что касается расходов на консервацию действующих мусоропроводов, то это не потребует значительных дополнительных затрат. Ежемесячно за обслуживание этой части общего имущества каждая семья платит управляющей компании от 45 до 160 рублей, в зависимости от тарифа и площади квартиры. Так что, даже заплатив один раз 100-200 рублей за консервацию, семья может смело вычеркивать из своих расходов до 2 тысяч рублей в год.

📌 Реклама Отключить

Гораздо больше придётся потратить муниципалитетам, поскольку им предстоит оборудовать контейнерные площадки для всех тех домов, которые откажутся от использования мусоропровода. Сейчас эти полномочия закреплены за органами местного самоуправления.

По утверждённым в прошлом году санитарным нормам площадка должна быть на твёрдом основании, с ограждением, туда надо поставить контейнеры и бункер под КГО. В среднем оборудование такой площадки может обойтись в 150-200 тысяч рублей, и муниципалитеты должны быть готовы к этим дополнительном расходам».