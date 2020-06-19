В Москве отменяют предварительную запись для МФЦ

В МФЦ Москвы отменяют предварительную запись. Такое поручение вчера вечером сделал Собянин.

«Мы, конечно, смягчаем режим, мы уже так жестко этого не придерживаемся. Если люди приходят в центры госуслуг, мы стараемся их обслужить. Я дал поручение, с сегодняшнего дня мы это ограничение снимем, и люди будут опять приходить без предварительной записи и получать услуги, как это было до ограничений, связанных с коронавирусом», — сказал мэр.

Тем не менее, в городе будут отслеживать, чтобы в МФЦ не было большого скопления людей (по материалам с сайта mos.ru).

Скорее всего, это приурочат к очередному этапу снятия ограничений, который запланирован на 23 июня.

Когда в конце мая МФЦ начали открывать, с доступом по записи, в них стали собираться огромные очереди, на "Клерке" об этом писали. Неужели их не будет, когда запись отменят?