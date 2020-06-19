ЗАГСы Москвы возобновляют торжественные брачные церемонии

Московские ЗАГСы возобновляют регистрацию браков в торжественной обстановке. Оь этом рассказала заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова.
«Мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. А с 26 июня мы планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы. Мы благодарим молодоженов за терпение и еще раз поздравляем те пары, которые заключили брак в такое непростое время. Конечно, санитарно-эпидемиологические требования сохраняются — мы просим горожан носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в отделах ЗАГС» — сказала заммэра.
Она также добавила, что после каждой церемонии в помещении ЗАГСа будет проходить проветривание и дезинфекция.
«На новые площадки для регистрации брака распространяются такие же правила, как и в отделах ЗАГС» — добавила она.
По материалам «РГ».