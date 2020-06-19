Страховые компании не хотят оплачивать риски, связанные с пандемией

Страховщики, работающие с крупными корпорациями, не желают защищать клиентов от рисков вспышек различных заболеваний.

На такую проблему указала алмазодобывающая компания АЛРОСА в проспекте выпуска еврооблигаций, направленном инвесторам, пишет РБК.

В документе сообщается, что с 1 июля 2020 года действующие страховые полисы АЛРОСА, которая недавно заключила новый контракт с СОГАЗом, не будут содержать пункт о покрытии подобных рисков.

Изменение содержания новых договоров с корпоративными клиентами также подтвердили в «АльфаСтраховании», применение такого же подхода не исключают в «Ингосстрахе»

Опрошенные РБК эксперты считают, что пандемия коронавируса — уже свершившийся факт, поэтому страховать от таких событий нецелесообразно. Позиция страховщиков может объясняться опасениями второй волны пандемии. При этом не исключается, что такое страховое покрытие снова станет доступным через некоторое время, но, скорее всего, по более высоким тарифам.