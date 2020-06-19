Водные и железнодорожные пассажирские перевозки включат в перечень пострадавших отраслей

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Профильная правкомиссия обсудила этот вопрос 5 июня, а Минэкономразвития поручено подготовить документы, но пока этого не произошло. По данным издания, соответствующее постановление кабмина выйдет до конца недели. В Минтрансе изданию подтвердили решение правкомиссии, отметив, что вопрос находится в компетенции Минэкономразвития.

В начале апреля в перечень включили пригородное железнодорожное сообщение. В мае Минэкономразвития предложило также признать пострадавшими от коронавируса перевозки в междугороднем и международном сообщении, но в Минфине заявили, что на совещании по транспорту 7 мая решение по ним не принималось. В итоге Минэкономразвития включило в перечень лишь междугороднее сообщение.