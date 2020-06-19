Работникам будут выдавать грамоты и размещать на доске почета. Моральное поощрение пропишут в ТК

Принятие поправок в Конституцию станет поводом для внесения поправок в ТК.

Дело в том, что в обновленной Конституции будет прописано положения о социальном партнерстве и уважению к труду.

В «Единой России» разработают поправки в ТК, обязывающие работодателей морально и материально стимулировать сотрудников, пишут «Известия».

По словам первого зампреда фракции «ЕР» Андрея Исаева, такими стимулами могли бы стать грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха или другие формы поощрения. Также в «Единой России» считают важным прописать в ТК обязательную поддержку ветеранов труда и развитие системы наставничества.

В оппозиционных фракциях отнеслись к инициативе «Единой России» скептически, а некоторые даже критически.

А вот в Федерации независимых профсоюзов и среди экспертов идею поддержали.