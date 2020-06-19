Клерк.Ру

⚡На пляже маска не нужна. Глава Ростуризма разрешает

Глава Ростуризма сказала, что на российских пляжах отдыхающим маски можно будет не носить.

«Понятно, что текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», — сказала она.

Цитата по «ТАСС».

Вот так вот. В Москве до сих пор маски нужно носить при больших скоплениях людей (что многими просто игнорируется). Наверное, предполагают, что на пляжах тоже никто данное требование соблюдать не будет.

Да и убирать потом эти маски с пляжа, «забытые» отдыхающими, будет накладно.

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