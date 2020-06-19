Клерк.Ру

Пятничное: подборка мемов из соцсетей. Такое оно, наше лето

Пятничная подборка мемов из социальных сетей. Пора уже отдохнуть! Завтра наступят выходные!

Пандемия пандемией, но лето же наступило! Иначе как еще можно объяснть вот это:

лето

Ну ведь летом же активность спала?

Правда, Китай готовит новый сюрприз:

китай

Вот уж правда, не нужно есть все, что попало! А то потом вся планета страдает.

Кстати, о еде:

кот1

кот2

Правда, инога еде предпочитают другое:

решение

Без слов, что называется.

И еще о еде, но не для людей:

мышь1

мышь2

И немного об английском языке. Вы знали, что шрифт очень важен?

найду

Вот такое оно, наше лето.

Все здоровья, не болейте!

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