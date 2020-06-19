Пятничное: подборка мемов из соцсетей. Такое оно, наше лето

Ну с чего ты взяла, что упомянутое мной ПО не обновляется? ...
Они давно не наши, они давно граждане Британии, Испании, Италии, США...
Я думаю, что это ответ Эльвиры Сахипзадовны бездуховным пендосам, который если перевести с русско...
Кроме разбирательств по ГК есть еще НК... Пример: я выставляю счет на 100 тыс с НДС по договору 1...
Для начала государство должно установить пособие по безработице в 25 т.р. и минимальную зарплату ...
У меня нормальные представления о бухгалтерском ПО. Вот пару месяцев назад тарифы взносов поменял...
Что мешало учиться самим? Отсутствие желания. Мне это не надо, я не хочу - только и слышно.Ну пус...
Каким задним числом? Я как раз думаю о том, что завтра будет. И стараюсь обеспечить себе не тольк...
Какие, ёлки, накопления? Люди еле сводят концы с концами.Кстати, почему в других странах пособия ...
Голосованьице на носике...
это довольно далеко от Москвы, если человек рядом живет с этим рабочим местом, то 50 это нормальн...
Опасно. Горючий материал! (Сарказм, если не поняли.)
И в таком возрасте уже есть пенсия или можно уйти досрочно, если невозможно найти работу так-то...
Если понятно, то и надо решать именно то что понятно, а не охать если бы да кабы, сами виноваты, ...
— Я — стахановец вечный! — чуть не закричал старик. — У меня восемнадцать похвальных грамот.Егор ...
Что мешало при работе делать накопления (тем более при отсутствии детей это гораздо проще)? Что м...
Странные у тебя представления об обновлениях альтернативно лицензионного ПО. ...
Давайте ближе к земле разберем какую-то конкретную ситуацию лучше. Например, женщина 59 лет в пос...
Все равно никто не сделает маркировку бесплатной. Они напридумали, а предпринимателю плати за то,...
Ещё раз. Что мешает людям уезжать в регионы, где работа есть? Что мешает учиться? Что мешает иска...
Есть у меня грамоты ( штук 20), только лежат себе стопочкой в кладовке и толку от этих поощрений ...
Ага , прекрасная инициатива, вместо поощрения рублём ! А после получения грамоты, отнесёшь её в Ж...
@Tanya0103, и 1) и 2) - в точку!
Да через 9мес мы все увидим слезы, крики, истории на bfm, как банки с несчастных предпринимателей...
Там же была какая-то тема с "подпиской" за 99 руб. Или это только действовало при переводе через ...
Возможно, аутсорс аутсорсу рознь, но лично проработала недолго , около 2 мес. Текучка большая. О...
@bestiya7460, поддерживаю Вашу точку зрения. Работаю в фирме днем на ставку. Вечером подрабатываю...
Это вряд ли. Пособие не платится до бесконечности. И в итоге возвращаются к тому, что работают за...
Вы отстали от жизни лет на 10 :)
Не факт... Руководству подобные нюансы - до фонаря. Им, зачастую, фиолетово, что открывать: филиа...
если у вас придомовая территория не в частной собственности у собственников дома( а это практичес...
при проектировке территории сразу закладывается место под мусорные контейнерные площадки , при че...
наверное не ей надо было, а ее руководству "налогов поменьше платить"....
Заведомо бесполезный спор... Пусть те, у которых на ДОМАШНЕМ компьютере установлено лишь лицензир...