Пятничное: подборка мемов из соцсетей. Такое оно, наше лето

Пятничная подборка мемов из социальных сетей. Пора уже отдохнуть! Завтра наступят выходные!

Пандемия пандемией, но лето же наступило! Иначе как еще можно объяснть вот это:

Ну ведь летом же активность спала?

Правда, Китай готовит новый сюрприз:

Вот уж правда, не нужно есть все, что попало! А то потом вся планета страдает.

Кстати, о еде:

Правда, инога еде предпочитают другое:

Без слов, что называется.

И еще о еде, но не для людей:

И немного об английском языке. Вы знали, что шрифт очень важен?

Вот такое оно, наше лето.

Все здоровья, не болейте!