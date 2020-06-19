В мае резко упали продажи жилья. Число ДДУ снизилось вдвое, по сравнению с прошлым годом

По сравнению с маем прошлого года, по итогам мая 2020, Росреестр зарегистрировал вдвое меньше договоров долевого участия.

За последний месяц весны в целом по стране было зарегистрировано 182,7 тысяч договоров купли-продажи жилья. Это на 22,4% меньше, чем в мае прошлого года, когда было зарегистрировано 235,6 тысячи договоров, пишет «РГ».

Число ипотечных договоров снизилось за год на 25,6% — с 220,3 тысячи до 163,9 тысячи. Договоров долевого участия стало меньше на 46,4%. Если в мае прошлого года Росреестром было зарегистрировано 66,3 тысячи договоров, то в нынешнем году за тот же месяц — 35,5 тысячи.

Еще больше упало количество регистраций ДДУ в Москве.

Согласно данным из Управления Росреестра по Москве, в мае было зарегистрировано лишь 3093 ДДУ, что почти на 60% меньше, чем годом ранее, когда было 7589 ДДУ.

Собственно, а что тут удивительного?