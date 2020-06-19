В России, возможно, появится налог на искусственный интеллект

Через десять лет в России могут ввести налог на технологию искусственного интеллекта, считают эксперты, опрошенные компаниями PricewaterhouseCoopers (PwC).

«Логично, что в будущем правительства все больше будут обращать внимание на регулирование искусственного интеллекта, возможно, обязывать компании получать лицензии или сертификаты на разработку или эксплуатацию технологий на его основе. С помощью этого рычага можно будет блокировать создание общественно опасных решений и обеспечить синхронизацию с социальными и трудовыми институтами», предположил комьюнити-менеджер Digital Leader Алексей Сидорин.



По его прогнозу, вслед за лицензированием и оценкой реального влияния на общество могут ввести налог на искусственный интеллект, который будут собирать с использующих эту технологию организаций, в частности с тех, кто заменяют ею своих работников, пишет РБК.

Директор Центра машинного обучения компании «Инфосистемы Джет» Евгений Колесников также считает введение подобного налога вероятным сценарием.