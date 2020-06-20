Клерк.Ру

В США больше не будет названия «эскимо». Из-за дискриминации эскимосов

В США компания отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного маркетолога компании Dreyer&#39;s (входит в Nestle) Элизабелл Маркес.

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным».

Десерт Eskimo Pie представляет собой мороженое в шоколадной глазури. В логотипе с 1922 года, когда лакомство было запатентовано, используется образ мальчика-эскимоса в национальном костюме.

эскимо

По материалам канала «Подъем».

Что будет следующим? Есть вертолеты «Апач», «Ирокез», название команды «Вашингтон Рэд Скинз»? Что еще?

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