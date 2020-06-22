Нюансы сдачи РСВ главами КФХ

В соответствии с пунктом 3 статьи 432 НК главы КФХ обязаны представлять в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.

При этом некоторые крестьянские (фермерские) хозяйства созданы давно как юридические лица и вправе сохранить статус юрлица на период до 1 января 2021 года.

Но в силу статьи 11 НК главы КФХ относятся к ИП.

Таким образом, нормы НК приравнивают глав КФХ для целей уплаты ими страховых взносов к ИП.

При этом данный порядок действует независимо от того, когда и в какой форме создано КФХ.

Учитывая изложенное, главами КФХ, не имеющих наемных работников, в том числе образованных в качестве юрлиц, РСВ представляется до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Ежеквартальные РСВ КФХ-юрлицам без наемных работников сдавать не надо.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/7950@ от 14.05.2020.