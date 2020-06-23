Основной ОКВЭД 45.3 не дает права на субсидию

Организации и ИП с основным видом деятельности с кодом 45.3 «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями» не вправе претендовать на получение субсидии. Такой вывод сделала ФНС в письме № БС-4-11/9732@ от 15.06.2020 г.

Субсидия в размере 1 МРОТ на каждого работника дается по правилам, установленным постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576.

Правилами определено, что получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, внесен вид экономической деятельности с кодом 45.32 «Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями».

Налогоплательщики с основным видом деятельности с кодом 45.3 «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями» не вправе претендовать на получение субсидии, потому что такого кода в перечне нет.