Налоговики сами пересчитают стоимость патента предпринимателям из пострадавших отраслей

Федеральная налоговая служба объяснила, как предпринимателям пересчитать стоимость патентов, если они ведут деятельность в отраслях, включенных в перечень наиболее пострадавших.

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ установлено, что при исчислении (перерасчете) суммы налога по ПСН в 2020 году из количества дней срока, на который выдается патент, исключаются календарные дни, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года. Касается это только тех ИП, у которых основной код в ЕГРИП совпадает с кодами, перечисленными в постановлении № 434.

Для налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, законом 172-ФЗ предусмотрено, что налоговым органом самостоятельно при исчислении суммы налога, подлежащего уплате, из количества дней срока, на который выдается патент, исключаются календарные дни, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года.

В случае если ранее выданный патент включал в себя календарные дни, приходящиеся на этот период, налоговый орган самостоятельно проводит перерасчет исчисленных сумм и направляет налогоплательщику информационное сообщение о пересчете налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

Такой ответ ФНС дала на своем сайте в разделе Часто задаваемые вопросы.