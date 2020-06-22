Владельцам индивидуальных инвестсчетов разрешат вносить до 3 млн. И снимать деньги досрочно

Владельцам индивидуальных инвестсетов разрешат вносить до 3 млн руб. и снимать деньги досрочно. ЦБ готовит проект поправок.

Сейчас владельцам таких счетов полагается одна из двух льгот: возврат НДФЛ с зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 тысяч рублей в год (тип А), либо полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счёту (тип Б). В обоих случаях условие получения льготы — сохранять счет в течение трёх лет и не выводить с него средства. Снять деньги с такого счёта без его закрытия пока нельзя.

Кроме увеличения годового взноса, предлагается разрешить владельцам счетов снимать часть денег досрочно без потери налоговых льгот и закрытия счёта, но только в следующих случаях:

При превышении рыночной стоимости портфеля над совершенными взносами.

При доходах по ценным бумагам на счёте: купонам по облигациям, дивидендам, процентам. Сейчас получать купоны или дивиденды от бумаг на ИИСе без потери льготы можно, только если инвестор заранее указал другой счёт для зачисления.

Снимать деньги, пролежавшие на счёте более трёх лет. Например, на четвёртый год с открытия счёта инвестор может вернуть взнос, внесенный в первый год, а на пятом — сумму взноса, внесенного в первом и втором годах и так далее.

Для первого взноса по ипотеке.

При регистрации в качестве безработного.

При признании инвалидом первой или второй группы; временной нетрудоспособности более чем на два месяца.

При снижении среднего за два месяца дохода на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

При увеличении количества иждивенцев у заёмщика при одновременном снижении более чем на 20% среднемесячного дохода.

При этом, снять деньги смогут только те инвесторы, которые не успели воспользоваться вычетом типа А, либо вычет придётся вернуть. Кроме того, за возвращаемые деньги придётся заплатить налоги.