Владельцам индивидуальных инвестсчетов разрешат вносить до 3 млн. И снимать деньги досрочно

Владельцам индивидуальных инвестсетов разрешат вносить до 3 млн руб. и снимать деньги досрочно. ЦБ готовит проект поправок.
Сейчас владельцам таких счетов полагается одна из двух льгот: возврат НДФЛ с зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 тысяч рублей в год (тип А), либо полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счёту (тип Б). В обоих случаях условие получения льготы — сохранять счет в течение трёх лет и не выводить с него средства. Снять деньги с такого счёта без его закрытия пока нельзя.
Кроме увеличения годового взноса, предлагается разрешить владельцам счетов снимать часть денег досрочно без потери налоговых льгот и закрытия счёта, но только в следующих случаях:
- При превышении рыночной стоимости портфеля над совершенными взносами.
- При доходах по ценным бумагам на счёте: купонам по облигациям, дивидендам, процентам. Сейчас получать купоны или дивиденды от бумаг на ИИСе без потери льготы можно, только если инвестор заранее указал другой счёт для зачисления.
- Снимать деньги, пролежавшие на счёте более трёх лет. Например, на четвёртый год с открытия счёта инвестор может вернуть взнос, внесенный в первый год, а на пятом — сумму взноса, внесенного в первом и втором годах и так далее.
- Для первого взноса по ипотеке.
- При регистрации в качестве безработного.
- При признании инвалидом первой или второй группы; временной нетрудоспособности более чем на два месяца.
- При снижении среднего за два месяца дохода на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.
- При увеличении количества иждивенцев у заёмщика при одновременном снижении более чем на 20% среднемесячного дохода.