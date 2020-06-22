В вузах будет больше бюджетных мест

Региональные вузы в этом году смогут увеличить количество бюджетных мест. Постановление об особенностях распределения дополнительных контрольных цифр приема опубликовано на сайте кабмина (№ 889 от 19.06.2020).

Речь идет о более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях. Постановление предусматривает, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведённого Минобрнауки конкурса. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Напомним, Президент в январском послании Федеральному Собранию поручил сохранить доступность бесплатного высшего образования. Для этого он предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем в первую очередь региональных, особенно в тех субъектах, где остро не хватает квалифицированных специалистов.