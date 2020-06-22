Школьникам выдали аттестаты с ошибками. А виноватым оказался... принтер!

Руководство школы в Тольятти обвинило принтер в попытке испортить аттестаты выпускникам.

В тольяттинской школе № 2 детям выдали аттестаты с ошибками, причем они были допущены даже в названии образовательного учреждения. Родители пожаловались, что теперь невозможно подавать документы в ВУЗы, поскольку аттестаты считаются недействительными.

Как заявила директор МБУ «Школа №2», орфографические ошибки появились из-за технического сбоя во время печати.

«Сегодня начну выдавать новые аттестаты детям. Техническая ошибка была допущена, сбой компьютера произошел в соединении с принтером».

Директор школы добавила, что ответственность за произошедшее понесет она сама и заместитель директора, который этим занимался.

По материалам издания «Подъём»