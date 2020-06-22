Все популярные направления для отдыха в России откроют к 1 июля

В Ростуризме назвали дату открытия самых популярных направлений по России для летнего отдыха. А еще сегодня вылетел первый рейс в Сочи с отдыхающими.

«Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — приводят слова главы ведомства в пресс-службе Ростуризма.

Авиакомпания «Россия» 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта «Шереметьево» в рамках совместной с оператором «Библио-Глобус» переработанной программы туристических полетов. Вылет рейса состоялся в 1.05 из терминала B, второй рейс авиакомпании по данному маршруту вылетел из «Шереметьево» в 1.10.

По материалам «РИА Новости».