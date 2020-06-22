Работа на государство, служение Родине. Песков рассказал о мотивации российских чиновников

Вчера на «Клерке» писали, что Путин допустил возможноть баллотироваться на новый срок, если примут поправки в Конституцию.
По этому поводу высказался его пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в Кремле какую-то другую мотивацию к работе у чиновников, кроме потенциальной несменяемости президента
«Люди, которые приходят на государственную службу, они руководствуются гораздо более высокими соображениями. Это работа на государство, это служение Родине», — сказал Песков.
По материалам «РИА Новости».