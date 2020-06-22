«Победе» отказали в субсидии

Росавиация отказала лоукостеру «Победа» в субсидии на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок.
Об этой пишет «ТАСС» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.
«„Победа“, которая успела до приостановки (полетов на два месяца — прим. ТАСС) в начале апреля перевезти больше 1 тыс. человек, подавала заявку на господдержку за апрель, но Росавиация отказала в господдержке. На сегодня „Победа“ единственная крупная компания, которой отказано в субсидиях», — отметил он.
Среди причин отказа могут быть:
- поданы недостоверные сведения о компании;
- задолженность перед бюджетом;
Либо компания отказалась «дать согласие на проведение Росавиацией и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ею порядка, целей и условий предоставления субсидии».