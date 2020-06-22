Какой алкоголь люди чаще покупали на самоизоляции

Во время самоизоляции в мае россияне чаще покупали слабый алкоголь, вина и шампанское. А водку и коньяк покупали не так часто.

Это следует из данных Национального союза защиты прав потребителей о розничной продаже алкогольных напитков.

Так, в мае было продано 541,5 тыс. декалитров (дал) слабоалкогольных напитков (крепостью до 9 градусов), что на 9,4% больше, чем в мае прошлого года. За пять месяцев их розничные продажи возросли на 7,7%, до 2,4 млн дал.

Продажи вина в мае составили 4,6 млн дал, что на 6% больше, чем в мае прошлого года. За пять месяцев этот показатель вырос на 6,6%, до 21,3 млн дал.

Розничная продажа шампанских и игристых вин в мае выросла на 4,8%, до 1 млн дал. За пять месяцев было продано 5,8 млн дал, что на 4,3% больше, чем в январе-мае прошлого года. В то же время темпы роста продажи водки были ниже. В мае они составили 2,8%, увеличившись до 6,2 млн дал, за пять месяцев — на 3,6%, до 29,7 млн дал.

Продажи коньяка в мае даже снизились — на 1,3%, до 881,3 тыс. дал, в январе-мае сохранились на уровне прошлого года — 4,6 млн дал.

Всего в мае в рознице было продано 17,4 млн дал алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 1,4% больше, чем годом ранее. За пять месяцев продажи выросли на 2,6%, до 85,3 млн дал.

По материалам «Интерфакс».