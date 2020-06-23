ФНС готовится к запуску еще одного реестра малого бизнеса

ФНС утвердила формат, на основе которого с 20 декабря 2020 года будет запущен Реестр МСП-получателей поддержки.

Формат описывает требования к XML файлам.

С помощью этого формата федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, корпорация развития МСП и ее дочерние общества и другие организации смогут представлять в ФНС информацию о поддержке малых и средних предпринимателей, а также самозанятых.

Напомним, внедрение нового реестра регламентировано Федеральным законом 02.08 2019 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 209-ФЗ „О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации“ в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки».

Кроме того, недавно принят еще один закон с поправками в 209-ФЗ, который позволяет включать в этот новый реестр самозанятых, которым также будут оказываться меры поддержки.

Речь идет о льготных кредитах, субсидиях и грантах, участии в лизинговых программах, а также доступе к навигатору готовых бизнес-решений.

Реестр МСП-получателей поддержки является национальным проектом и создается для обеспечения открытости господдержки, уточнили в ФНС.