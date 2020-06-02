Самозанятые официально станут частью малого бизнеса. Их внесут в два реестра

Сегодня (буквально только что) в ходе своего 483-го заседания Совет Федерации одобрил законопроект № 916988-7 о поддержке самозанятых граждан, который на минувшей неделе был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

После подписания Президентом он незамедлительно вступит в силу.

Какая поддержка самозанятых предусмотрена в этом законе?

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» дополняется статьей 14.1, которая именуется «Поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».

Реестр МСП

Дело в том, что сейчас самозанятые граждане, если они не имеют статуса ИП, не включены в реестр малого и среднего бизнеса, а многие меры поддержки распространяются только на тех, кто в этом реестре фигурируют.

Это исправят. Теперь самозанятых граждан, не зарегистрированных как ИП, внесут в реестр МСП.

В законопроекте сказано, что теперь мероприятия по поддержке физических лиц, применяющих НПД, будут включены в госпрограммы (как федеральные, так и региональные, и муниципальные подпрограммы).

Условия и порядок оказания поддержки самозанятым будут прописаны в федеральных и региональных нормативных актах.

О каких конкретно формах поддержки идет речь? Это те меры, которые перечислены в статьях 17 — 21, 23, 25 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ:

Статья 17. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Статья 17.1. Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Статья 18. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Статья 19. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Статья 20. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Статья 21. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования

Статья 23. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности

Статья 25. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность

Среди мер поддержки, в частности, возможность аренды муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых бизнес-решений.

Кроме того, региональные или местные власти могут разрабатывать свои меры поддержки для самозанятых. Такая норма содержится в принятом законопроекте.

Формы поддержки физлиц на НПД, условия и порядок оказания такой поддержки корпорацией развития малого и среднего предпринимательства определяются советом директоров корпорации МСП.

Что касается информационной поддержки самозанятых, то в статью 19 вышеназванного закона, где описывается эта мера, добавят часть 3.1, которая гласит, что оказание информационной поддержки физлицам на НПД осуществляется органами госвласти и органами местного самоуправления посредством размещения в информационных системах, на официальных сайтах в Интернете информации, необходимой для развития деятельности физлиц на НПД.

Реестр получателей господдержки

Как известно, скоро будет запущен еще один реестр, который касается малого бизнеса. Он называется «Реестр субъектов МСП — получателей поддержки».

Его внедрение регламентировано Федеральным законом 02.08 2019 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации“ в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки».

Сведения об оказанной самозанятым гражданам поддержке будут вноситься в этот реестр, который будет вести ФНС.

В частности, там будут фигурировать следующие сведения:

фамилия, имя и отчество (при наличии) физлица;

ИНН такого физлица;

наименование и ИНН предоставивших поддержку федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, корпорации развития МСП, ее дочернего общества, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП;

дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки;

вид, форма и размер предоставленной поддержки;

срок оказания поддержки;

информация о наличии нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств поддержки;

указание на то, что физлицо на дату принятия решения о предоставлении ему поддержки не является ИП и применяет НПД.

Напомню, первое размещение информации из этого реестра на сайте ФНС запланировано на 20 декабря 2020 года.