СМИ раструбили о резком повышении пенсий в 2021-ом. Так ли это на самом деле?

Сегодня в топе поисковиков замаячила тема с громким заголовком «В России резко увеличится размер пенсий».
Да ладно? Конечно, мы заинтересовались и изучили тему.
Но увы… Ничего нового мы не узнали.
Речь идет о проекте основных характеристик бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ опубликован на сайте ФНПР и в ближайшее время будет рассмотрен на трехсторонней комиссии.
В нем заложена индексация страховых пенсий в следующих размерах:
|Год
|Размер индексации
|Средний размер пенсий
|2021
|6,3 %
|17 432
|2022
|5,9 %
|18 357
|2023
|5,6 %
|19 283
Указанные выше проценты заложены в Федеральном законе №350-ФЗ от 03.10.2018.
В статье 10 этого закона оговаривается порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.
|Год
|Процент индексации
|Стоимость балла
|Размер фиксированной выплаты
|2018
|81,49
|4982,90
|2019
|7,05 %
|87,24
|5334,19
|2020
|6,6 %
|93,00
|5686,25
|2021
|6,3 %
|98,86
|6044,48
|2022
|5,9 %
|104,69
|6401,10
|2023
|5,6 %
|110,55
|6759,56
|2024
|5,5 %
|116,63
|7131,34
Напомним, тему будущих индексаций мы ранее освещали в материале «На сколько вырастет пенсия в 2019 году: примеры расчетов».