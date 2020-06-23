Клерк.Ру

СМИ раструбили о резком повышении пенсий в 2021-ом. Так ли это на самом деле?

Сегодня в топе поисковиков замаячила тема с громким заголовком «В России резко увеличится размер пенсий».

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Да ладно? Конечно, мы заинтересовались и изучили тему.

Но увы… Ничего нового мы не узнали.

Речь идет о проекте основных характеристик бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ опубликован на сайте ФНПР и в ближайшее время будет рассмотрен на трехсторонней комиссии.

В нем заложена индексация страховых пенсий в следующих размерах:

Год

 Размер индексации

 Средний размер пенсий

2021

 6,3 %

 17 432

2022

 5,9 %

 18 357

2023

 5,6 %

 19 283

Почему эти цифры для нас не стали сенсацией? Потому что они известны давным-давно. Ничего нового власти не придумали и никакого роста сверх того, что был давно утвержден, не ожидается.

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Указанные выше проценты заложены в Федеральном законе №350-ФЗ от 03.10.2018.

В статье 10 этого закона оговаривается порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.

Год

Процент индексации

Стоимость балла

Размер фиксированной выплаты

2018

  

 81,49

 4982,90

2019

 7,05 %

 87,24

 5334,19

2020

 6,6 %

 93,00

 5686,25

2021

 6,3 %

 98,86

 6044,48

2022

 5,9 %

 104,69

 6401,10

2023

 5,6 %

 110,55

 6759,56

2024

 5,5 %

 116,63

 7131,34

2 То есть почти 3 года назад было известно, что в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%. Вот если бы сейчас этот процент был увеличен, например, до 7, то в этой новости, безусловно, была бы сенсация. А индексация на 6,3 % - это всего лишь следование нормам закона – ни больше, ни меньше.

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Напомним, тему будущих индексаций мы ранее освещали в материале «На сколько вырастет пенсия в 2019 году: примеры расчетов».

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