СМИ раструбили о резком повышении пенсий в 2021-ом. Так ли это на самом деле?

Сегодня в топе поисковиков замаячила тема с громким заголовком «В России резко увеличится размер пенсий».

Да ладно? Конечно, мы заинтересовались и изучили тему.

Но увы… Ничего нового мы не узнали.

Речь идет о проекте основных характеристик бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ опубликован на сайте ФНПР и в ближайшее время будет рассмотрен на трехсторонней комиссии.

В нем заложена индексация страховых пенсий в следующих размерах:

Год Размер индексации Средний размер пенсий 2021 6,3 % 17 432 2022 5,9 % 18 357 2023 5,6 % 19 283

📌 Реклама Отключить

Почему эти цифры для нас не стали сенсацией? Потому что они. Ничего нового власти не придумали и никакого роста сверх того, что был давно утвержден, не ожидается.

Указанные выше проценты заложены в Федеральном законе №350-ФЗ от 03.10.2018.

В статье 10 этого закона оговаривается порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.

Год Процент индексации Стоимость балла Размер фиксированной выплаты 2018 81,49 4982,90 2019 7,05 % 87,24 5334,19 2020 6,6 % 93,00 5686,25 2021 6,3 % 98,86 6044,48 2022 5,9 % 104,69 6401,10 2023 5,6 % 110,55 6759,56 2024 5,5 % 116,63 7131,34

📌 Реклама Отключить

То есть почти 3 года назад было известно, что в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%. Вот если бы сейчас этот процент был увеличен, например, до 7, то в этой новости, безусловно, была бы сенсация. А индексация на 6,3 % - это всего лишь следование нормам закона – ни больше, ни меньше.

Напомним, тему будущих индексаций мы ранее освещали в материале «На сколько вырастет пенсия в 2019 году: примеры расчетов».