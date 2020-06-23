Приватизацию госимущества возобновят осенью. Так сказали в Минфине

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о возобновлении процесса приватизации госимущества с осени.
«Думаю, мы скоро вернемся к парадигме приватизаций и продолжим этот процесс. Первые сделки могут пройти уже этой осенью», — сказал он, уточнив, что речь идет сразу о нескольких соглашениях.
В утвержденную правительством РФ программу приватизации на 2020-2022 годы не включены крупные активы. Министр финансов Антон Силуанов в конце октября заявил, что нужна более амбициозная программа.
По материалам «ТАСС».