Вышло постановление о бесплатном питании для младших школьников

По предложению Президента Владимира Путина вводится бесплатное питание для учащихся начальных классов.

Соответствующее Постановление Правительства № 900 от 22.06.2020 опубликовано на сайте кабмина.

В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м — 43,6 млрд, в 2022-м — 43,6 млрд. При этом региональные власти за счёт собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.

Раньше обеспечение питанием учащихся было обязанностью исключительно регионов и муниципалитетов. Причём в большинстве субъектов России бесплатное горячее питание было доступно только для льготников. Теперь же у всех учащихся с первого по четвёртый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса.

Сегодня в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год — 7,2 миллиона.