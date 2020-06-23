Вдова может получить вычет по НДФЛ на лечение умершего супруга

Передать право на социальный налоговый вычет по НДФЛ другому лицу, в том числе супругу, нельзя.

Вместе с тем на основании пункта 1 статьи 256 ГК имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлено иное.

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 СК к общему имуществу супругов относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).

Таким образом, жена вправе претендовать на получение социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на лечение умершего супруга независимо от того, на кого из супругов оформлены подтверждающие документы.

Такое разъяснение содержится в письме ФНС от 11.06.2020 № БС-19-11/131@.