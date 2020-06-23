В Москве открылись рестораны, фитнес-центры и объекты городской инфраструктуры

В Москве разрешена работа фитнес-центров, бассейнов, физкультурных комплексов. А также, рестораны и кафе.
Как пишет у себя в блоге Собянин:
"Свои двери для посетителей также откроют фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения, касающиеся работы библиотек и детских садов. К обычному режиму возвращаются учреждения социальной защиты населения. Будут сняты ограничения на использование городской общественной инфраструктуры".
По поводу городской инфраструктуры он даже отдельно пишет. Это о скамейках, тренажерах, детских площадках:
«А значит, детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — заниматься на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», — написал мэр.
Правда, они этим и так занимались, пожалуй, с последней майской недели. А то и раньше.