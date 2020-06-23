В массовой рассылке налоговики требуют копии паспортов сотрудников

Бухгалтеры получают неименные требования из ИФНС, в которых указывается на несоответствие персональных данных сотрудников в форме 2-НДФЛ их фактическим данным.

Такой документ, в частности, получила участница нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

В документе бухгалтера удивило многое:

Во-первых, требование адресовано руководителю неизвестно какой организации, то есть по сути – «на деревню дедушке».

Во-вторых, в середине 2020 года налоговики проверяют данные 2-НДФЛ за 2018 год.

В-третьих, налоговики требуют предоставить им копии паспортов работников. Между тем некоторые из них могут быть давно уволены, а хранение копий паспортов не вписывается в нормы закона о защите персональных данных.

Участники обсуждения отмечают, что такое безымянное требование нужно просто игнорировать.

Обычно коллеги получают нечто подобное, но адресованное конкретной компании и с приложением таблицы с несоответствиями.