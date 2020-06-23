В июле выплаты на детей 10 000 руб. дадут еще раз. Всем и автоматом

Президент Владимир Путин сегодня заявил, что в июле еще раз дополнительно будет осуществлена выплата по 10 000 рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет.

При этом тем, кто уже оформил и получил эту выплату в июне, июльскую выплатят автоматически. Заявление повторно подавать не надо.