Клерк.Ру

В июле выплаты на детей 10 000 руб. дадут еще раз. Всем и автоматом

Президент Владимир Путин сегодня заявил, что в июле еще раз дополнительно будет осуществлена выплата по 10 000 рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет.

При этом тем, кто уже оформил и получил эту выплату в июне, июльскую выплатят автоматически. Заявление повторно подавать не надо.

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