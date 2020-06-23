В июле выплаты на детей 10 000 руб. дадут еще раз. Всем и автоматом

я получила аналогичное тр. только сначала это было письмо, на вопрос (написала ответ, что непонят...
С этим трудно не согласиться.
"Давай уже трахаться, 20 лет со дня свадьбы прошло!""Согласна с назревшими изменениями, для укреп...
Опрос уже показал, что никто, из здесь присутствующих, не сообщил, что использует на ДОМАШНЕМ ком...
не сидится что ли, невтерпёж в Италию?
Ща под это дело создадут отдельную гос.структурку, которая будет заниматься решением вопроса, ког...
Контрольненькая Закупонька запрещенненьких услужечек во времечко карантинчика. Бизнесёнку пи*дече...
почему сразу популизм? сказал - ну и введёт . что тут такого? давно было пора не одну сплошную ст...
Когда откроют границы уже?
А разве в налоговых органах такой информации нет? Это копия запроса банка......
сказал что дополнительно будет собрано 60 лярдов в годостальное считайте самине такая уж и запред...
Коснется тех, чей месячный доход превышает 420 тыс. руб. в месяц. У меня, например, среди знакомы...
Эти деньги, думается мне, в основной своей массе, будут выводиться из бюджета через "правильные" ...
Редкая птица долетит до середины Днепра! (с) Гоголь Н.В.Граница: 5'000'000 руб.Сходу вопросы...
при чём тут мой мир? я про него ещё ничего не говорил. Просто знаю такую ********. может нескольк...
как изящно и своевременно
нууу, но он бьет по людям же, этот популизм. На лечение детей надо собирать другими способами, им...
99% бухгалтеров, тем более работающих дома, работают на 1С. А уж аутсорсеры тем более. Опрос опят...
Понял. Какой у вас интересный мир )
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B...
Блин, что происходит ) Хватит говорить загадками)
блин... не в эту тему сказал - можете не комментировать, извиняйте....
Путя сказал, шо с 01.01.2021 с дохода свыше 5 млн ставка 15%
Извините, но тут дело совсем не в том, кто ведет предприятие (аутсорсинговая фирма или кто-то дру...
"Ничто не выдавало в Штирлице советского разведчика... разве что волочащийся сзади парашют..."...
Чем меньше человеку терять, тем больше вероятность его выхода за правовые рамки.Поверьте, я совсе...
а почему эфир прямой, а у него на часах ... "без десяти три" ?...
а если кредит был не ипотечный, а потребительский проценты можно учесть для вычита?...
вангую - не позднее 2022 года нас ждет электронный документооборот..... всех... и работников спра...
Дело не в филиалах.Если диру оно не надо - так и не надо. И никакие бухи, ни свои, ни чужие, тут ...
Вы не конкретизировали, что речь о ПО на ДОМАШНЕМ компьютере ведете только персонально об 1С. Опя...