Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж

Сегодня у сотрудников многих организаций отсутствуют стимулы продолжительной работы в одном месте, в том числе по причине отсутствия реальных материальных и нематериальных рычагов мотивации.

Инициативный гражданин придумал решение этой проблемы и разместил свою петицию на сайте РОИ.

Он предлагает предоставлять сотрудникам дополнительный оплачиваемый день отпуска за каждые три года, отработанные в одной организации.

Автор инициативы отмечает, что это повысит лояльность сотрудников к организации, а также их удовлетворенность местом работы.

Кроме того, для работников это станет дополнительным стимулом построения карьеры в рамках одной организации.