Денежная компенсация родителям за отказ от места в детсаду. Инициатива от депутата

В ГД предлагают компенсировать деньгами родителям, если они отказались от предоставлении места для ребенка в детском саду.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду», — написано в тексте обращения депутата ГД Василия Власова.

Там же сказано, что, если родители передумают, они могут отказаться от компенсации и снова встать в очередь для получения места.

По меннию депутата, эта инициатива позволит сократить очереди в детсады, поскольку кому-то будет лучше получить деньги, а ребенка, к примеру, есть возможность оставить дома.

По материалам «RT».