Преднамеренное банкротство, неуплата налогов. И до 6 лет экс-директору

Новгородский производитель пива и кваса АО «Дека» обанкротился и ищет инвесторов, а экс-директор осужден за неуплату налогов в размере 23 миллионов рублей.

Следствием установлено, что прежнее руководство занижало реальную прибыль предприятия и всеми способами минимизировало налоговую нагрузку, что привело к нанесению ущерба госбюджету в особо крупном размере, согласно ч.2 ст. 199 УК РФ. Кроме того, следствие параллельно изучает версию преднамеренного банкротства, если подозрения подтвердятся, то уже осужденному директору «Деки» могут «подклеить» еще одну статью УК РФ.

Имущество организации прошло оценку, а самим производством заправляет конкурсный управляющий, в чьих интересах не пустить производство «с молотка», а найти нового владельца бизнесу и оживить производственный процесс.

60 квадратных метров, 6 линий разлива напитков, а экс-директор едва не лишился свободы сроком на 6 лет, разве не поэтично?

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».