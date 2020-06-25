Роструд напомнил о сокращенной следующей рабочей неделе

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Olgabsh 2 процента это не много, и тем у кого ЗП 5мил в год не больно, выдумывать как это будет можно ско... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

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