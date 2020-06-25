Роструд напомнил о сокращенной следующей рабочей неделе

Роструд напомнил об очередной четырехдневной рабочей неделе. 1 июля — нерабочий день из-за всенародного голосования по поправкам в Конституцию.
«Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. Он был объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день. То есть работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается», — напомнили в Роструде.
О двойной оплате Роструд пояснил, что на этот день распространяются нормы ТК об оплате работы в праздничный день. При этом, если сотрудник захочет выбрать другой день для отдыха, при работе 1 июля, оплата ему будет в однократном размере.
По материалам «ТАСС».