Владельцы компании используют ее как «свинью-копилку». Стоит их отучать, или проще сменить работу?

Вообще, для успешного существования государства, необходимы несколько слагаемых: низкая ставка це...
а бОльшая часть бухгалтеров и обчного то отпуска не имеют. Вырывают кусками когда подпадает пара ...
Минтруду вы предлагали убрать эти документы? А то они при проверках требуют. Меня особенно личная...
Давно пора сделать базовый безусловный доход в размере прожиточного минимума....
Важно не то, какими мудрыми были древние греки. Важно - чем нынешние греки достойны их?Те, кто то...
Получается, сидит некий абстрактный гос. служащий отвечающий за ведение этого списка и думает: "В...
Наоборот, пособие по безработице определяет экономические условия, в более менее имеющей внутренн...
Ликвидационный баланс должен быть нулевым.Зачем тогда этот баланс нужен, если он нулевой? Да ещё ...
Ага, а табельщик просто так вносит туда данные? Основания вообще-то нужны. Может он просто из вре...
Интересно бы статистику посмотреть, кто какой метод применяет....
Вряд ли представляется разумным зацикливаться АБСТРАКТНО на какой-то сумме пособия. Необходимо по...
Кстати, вопрос: уставный капитал обязательно увеличивается на сумму вклада?...
Автор, а что у вас было по математике в школе?По вашей формуле A = B * (D / 100 — B) до...
Дворник - берёт и катит контейнер.
Не понимаю, зачем акт составлять? Есть специальный документ - табель учёта рабочего времени назыв...
Для своей страны эффективно, конечно. Вы не считаете среднее по планете, а в отдельно взятой стра...
Вот уж страна, ни туалетов нормальных общественных, ни площадок для сбора мусора....
Это постановление установило правила. Т.е. вот те условия, при которых недвижимости включается в ...
К сожалению не верно "Уведомление представляется по выбору налогоплательщика на бумаге ...
12 июня праздничный нерабочий день, пятница. Так что, если у вас есть доплаты за работу в праздни...
У нас работодатели людям ни выходных, ни отпусков не дают, а тут какие-то ещё дополнительные отпу...
А много в России предприятий, которые действуют хотя бы более 5 лет?Ну а из тех кто действительно...
Краткий курс истории, с оглавлением и картинками: www.rusocka.ru/irs.pdf ...
Получается и дивиденды так же подорожали с 6% перешли в ставку 15, почти в три раза увеличили за ...
Если у власти дураки, или враги, то они конечно сделают девальвацию, чтобы сохранить количество р...
А палестинцы всегда там жили? Или когда-то завоевали эту местность?...
Зато собственники хорошо себя чувствуют, они же ни при чём....
Транспортный налог надо отменить. В цене бензина акциз уже сидит....
здравствуйте извините может немного не в тему , но помогите разобраться с оплатой рабочего време...
Вы не понимаете, это другое (с)
Ну, мысль впереди набора текста....
Хорошая идея, помнится Башкирия существенно улучшила ситуацию с детскими садами на фоне такого ре...
Синтаксические ошибки тоже было бы неплохо исправить.😂...
Критерий эффективности экономики один - уровень пособия по безработице.Трамп начал восстанавливат...