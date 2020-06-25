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Владельцы компании используют ее как «свинью-копилку». Стоит их отучать, или проще сменить работу?

Как отучить руководство компании от пагубной привычки использовать расчетный счет этой самой компании как собственную «свинью-копилку»?

Животрепещущий вопрос прилетел от подписчицы в «Красный уголок бухгалтера»:

«Несмотря на погоду, парад и прочие прелести, крик души просится наружу. Директор и его как бы коммерческий директор (жена) регулярно используют расчетный счет организации в личных целях. Оплачивает жена с р/сч, потом мне предоставляют выписку и документы . Я уже сто раз обсуждала это, но видимо пустая трата времени. Есть ли в вашем загашнике идеи, как повлиять на них и вежливо объяснить, что денежные средства организации и их личные — это не одно и то же».

Как правило, такое происходит, когда руководство компании является ее же владельцами. Наемные директора таким редко «страдают». Кстати, топикстартер эту гипотезу подтверждает, руководство является участниками коипании.

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А вот что пишут в комментариях:

«Можете оплачивать это из чистой прибыли... А вообще — предупредили и забыли. Предупредила бы я в письме — что у нас могут возникнуть вот такие проблемы в случае проверки... ИФНС это интерпретирует как... И все, никаких приказов, распоряжений и т.п., они реально считают бюджет фирмы своим карманом. Бухгалтер их никогда не научит. Научит (и то не факт) реальная проверка и доначисления».

Кто-то более категоричен:

«Никак. Это не лечится».

Кто-то предлагает так:

«Вешайте на подотчет, а документы не принимайте. И им в „ЗП“ и 13%. Успокоятся».

А вот более детальное руководство к действию:

«Два варианта. Первый. Письменное обращение от обслуживающей бухгалтерии о нарушениях, связанных с ними санкциях и ссылках на нормативку. Под роспись. Это на случай „мы в бухгалтерии ничего не понимаем — это она там что-то насчитала“. Второй. Просто, молча убираем эту всё это из расходов. Считаем налоги по полной. На вопли отвечаем, что данные расходы не связаны с бизнесом. Ну и... Расставаться. Имхо, овчинка выделки не стоит.»

Хотя, не факт, что проблемы будут:

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«Объяснить, что такие расходы с р/сч — это их доходы и поэтому НДФЛ облагаются? Но кто это когда найдет — только если налоговая на выездной. А вероятность, что у вас будет выездная как видимо невелика, если там жена р/сч распоряжается. Но припугнуть можно».

А подытожим вот таким случаем из жизни:

«У меня нет ответа на этот вопрос. Как их заставить так не делать. У меня чего только не покупалось, про кофе и мороженое на заправках уже молчу, детская игрушечная кухня IKEA, памперсы, шины (при отсутствии машины на балансе), мебель, ворота раздвижные, дрон, камера Go Pro... Я считаю, что наша обязанность как бухгалтера, учесть произведённые операции. То есть принять на склад, НДС и расходы не брать, если кофе выпил известно кто, то удержать НДФЛ. А воспитывают пусть в детском саду».

Действительно, зачем нервы тратить? Проще найти место получше, а до тех пор — подойти к вопросу формально. Это их компания, а для вас — они всего лишь наниматель.

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