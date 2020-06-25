Женщина, а Вы кто такая? Когда ФНС не будет отвечать на вопрос главбуха компании

Главный бухгалтер обратилась в ФНС за разъяснениями по поводу земельного налога. Однако к запросу от имени ООО не были представлены документы, подтверждающие полномочия вопрошателя.

Уполномоченный представитель налогоплательщика-организации осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, если иное не предусмотрено НК, напоминает ФНС в письме от 29.04.2020 № БС-4-21/7307@.

Так как документов, подтверждающих полномочия, к запросу от имени ООО не представлено, то отсутствуют основания для предоставления разъяснений применительно к налогоплательщику-ООО.

Между тем ФНС все-таки упомянула, что по вопросу налогообложения земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» возможно использовать письмо Минфина от 03.04.2019 № 03-05-04-02/23083.