Правила маркировки могут изменить: Правительство против переноса сроков, но механизмы отладят

Правительство России не планирует переносить все намеченные сроки введения обязательной маркировки товаров.

Об этом в ходе прямой линии по маркировке, организованной оператором маркировки Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), сообщил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Алексей Уваров.

«По результатам того, что мы видим, того, что мы слышим и чувствуем, мы понимаем, что никаких объективных предпосылок, чтобы переносить сроки маркировки, нет», — цитирует Уварова ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что это общая позиция правительства, которая была «транслирована» депутатам Государственной думы. По его словам, в свою очередь, депутаты отметили, что правительство провело работу и согласилось с тем, что сроки переносить не надо. «С 1 июля по лекарственным средствам, обуви, табаку маркировка будет в обязательном порядке. Следующие товарные группы — по тем срокам, по которым уже принято решение правительства — так же», — отметил Уваров.

При этом не исключил, что в дальнейшем предстоит большая совместная работа по отладке механизмов внедрения маркировки. «Но это опять же отладка, а не коим образом не констатация того, что мы не готовы, ни коем образом не повод поднимать вопрос о переносе», — заключил Уваров.