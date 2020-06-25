Решения участников ООО нужно удостоверять нотариально. Если в уставе нет других способов

Налоговики напоминают, что решения участников ООО нужно удостоверять нотариально. Если в уставе нет альтернативного способа удостоверения решения собрания.

В частности, об этом сообщает Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Бурятия (Единый регистрационный центр).

Для государственной регистрации изменений в некоторых случаях нужно предоставлять решение собрания участников (или единственного участника).

Решение и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной (альтернативный) способ не предусмотрен уставом такого общества. Альтернативный способ подтверждения также должен быть нотариально удостоверен (п. 2 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019).

Налговики пишут, что требование о нотариальном удостоверении решения направлено на исключение фальсификации решения, принимаемого высшим органом управления общества. Поэтому оно распространяется и на случай, когда в составе ООО — единственный участник. (п. 3 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019).

Правда, на этих удостоверениях решений можно разориться. Поэтому, стоит грамотно составлять устав.