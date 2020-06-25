В Минпромторге и Честном знаке посчитали затраты на маркировку

Затраты малых предприятий на работу с маркированным товаром не должны исчисляться несколькими десятками тысяч рублей.

Об этом в ходе Прямой линии по маркировке сообщили представители Минпромторга и Оператора системы — ЦРПТ. В качестве примера они привели производителей и продавцов обуви, так как в этом сегменте необходимо маркировать остатки. Затраты торговых точек, продающих табак, будут ниже, так как товар к ним поступает маркированным.

«Для малого обувного производства оснащение стоит около 22 тыс. рублей: принтер для печатания этикеток, который стоит в районе 10-11 тысяч рублей, сканер — 2-3-4 тысячи рублей, аппликатор — 5-6 тысяч рублей, электронная цифровая подпись — 2-3-4 тысячи рублей. Все это 22-25 тысяч рублей, а у некоторых бывает и поменьше. Маркировка, и мы говорили об этом с бизнесом, снижает определенные издержки — это факт. Поэтому, с одной стороны, есть базовая инвестиция: для больших производств дороже, для маленьких — небольшие деньги, — но с другой стороны, открываются другие преимущества, которые позволяют снижать свои издержки уже в процессе производственной деятельности и в процессе идентификации продукции», — сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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У уже работающих производств должны быть принтеры. Техрегламент Таможенного союза требует наносить этикетку на товар, соответственно, компьютер и принтер у производителя должен быть. Поэтому нужно провести донастройку в программе принтера, чтобы на нее выводился в том числе и код.

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Председатель совета директоров ЦРПТ привел пример затрат на маркировку тысячи пар остатков обуви небольшим магазином. «Что мы заметили, скажу цифры: это от 3 до 8 с небольшим тысяч рублей, такой разбег в зависимости от набора услуг. Есть два варианта: либо идти и делать все самому, прикладывать большие усилия для того, чтобы это было возможно, тогда стоимость будет ниже. Для тех, кто по ряду причин не готов и нет желания делать самому, можно привлекать компании-партнеры, которые будут помогать внедрять. Но на что хотелось бы обратить внимание: услуги компаний-партнеров не могут, не должны исчисляться в каких-то десятках тысяч рублей. Если вы видите такие — услуга столько не стоит. Во-вторых, сообщайте нам об этом, потому что мы стараемся мониторить эти услуги, они стоят в том диапазоне, который я назвал, включая и печать кодов. Сумма от 3 до 8 тысячи — это включая печать тысячи кодов», — цитирует Дубина пресс-служба ЦРПТ.

Он напомнил, что согласно 54-ФЗ, у предприятий уже должна быть онлайн-касса. Кроме того, субъектам МСП доступен бесплатный сервис электронного документооборота. Для медицинских организаций разработан сервис «Фарма.Просто» и приложение «Фарма.Сканер».