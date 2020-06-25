Выделение средств для выплат семьям с детьми, поддержка IT, исполнение других поручений президента. Что еще обсуждали в правительстве

Приводим тезисно заседание Правительства, которое прошло сегодня. Самое главное — работа по поручениям Путина после его обращения к нации во вторник.

«В числе первоочередных мер — выплата 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет. На эти цели из резервного фонда Правительства направим более 270 млрд рублей» сказал Мишустин.

Еще будут выделять дополнительные средства врачам и медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом.

«На эти цели в июне предусмотрено свыше 20 млрд рублей. Также будет подписано постановление о продлении таких выплат на июль и август» — отметил премьер.

📌 Реклама Отключить

Также Мишустин упомянул о поручении президента по возврату ситуации на рынке труда на докризисный уровень к 2021 году.

Отдельно глава правительства прошелся по поддержке IT-отрасли:

Предлагается, в частности, кардинально снизить ставку страховых взносов — до 7,6% и налога на прибыль — с 20 до 3%.

Он сказал, что «это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире, и такой манёвр преследует две ключевые цели».

Собственно, вот для каких целей это будет:

«Первое: налоговая нагрузка отечественных компаний при ведении бизнеса в России не должна быть выше, чем налоговая нагрузка иностранных компаний, извлекающих прибыль от источников в нашей стране. Второе: заниматься бизнесом на иностранных рынках должно быть выгоднее из России, чем из какой-либо иной страны, в которую могут эмигрировать, физически или инфраструктурно, отечественные предприниматели».

📌 Реклама Отключить

Для компаний в сфере в сфере физической культуры и спорта, гостиничного бизнеса, общепита и других отраслях, будут выделено 20 млрд рублей для субсидий. Это нужно для покрытия расходов на средства индивидуальной защиты, профилактики и дезинфекции, в том числе маски и перчатки.

«Выделенные средства позволят поддержать около 500 тыс. предприятий с общим числом занятых более 1,5 миллиона человек. Получить субсидию максимально просто. Предпринимателю необходимо обратиться в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте» — отметил премьер.

А также, приводим здесь вступительное слово Мишустина:

Материалы с сайта Правительства.