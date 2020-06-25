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В Москве расселяют 134 пятиэтажки. По программе реновации

В Москве расселяются 134 пятиэтажки по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

«Сейчас в Москве по программе реновации расселяются 134 пятиэтажки. В новостройку в Мукомольном проезде, д. 2 выданы смотровые ордера жителям дома на улице Подвойского д. 12/15», – отметил Сергей Лёвкин.

Посмотреть дома, включенные в программу реновации можно здесь.

Интересно, а если внизу метро проходит, причем не особо глубоко, все равно поставят высотки вместо пятиэтажек? 

Вот как тут:

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Использованы материалы с сайта ИЦ правительства Москвы.

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