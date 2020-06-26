Правительство разрешило регионам платить субсидии торгующим алкоголем организациям

Правительство разрешило регионам платить субсидии организациям, торгующим подакцизной продукцией, в том числе алкоголем. Постановление подписано и опубликовано.
Речь идет о предприятиях из перечня наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики.
Новая норма касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов, терпящих значительные убытки из-за COVID-19. До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Теперь же субъекты Федерации получили право оказывать им поддержку за счёт бюджетных средств.