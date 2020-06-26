Правительство разрешило регионам платить субсидии торгующим алкоголем организациям

Над.К Ну как же? Вы же написали, что для офисных работников есть удаленная работа. А вот оказывается, ч... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

sandro_60 А у нас (завод) отпуск сразу дают все 28 дней, не делят. Наверное, когда по 14 дней, удобнее - 2 ... Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж

Алейда Да пусть живут как хотят. Вопрос в том, что за свои решения нужно самостоятельно нести ответствен... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

VikaV2193 Это Ваше дело, кого терпеть, а кого нет. Их выбор был лентяйничать и иждивенчтвовать и такие усло... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Где я написала, что раздают просто так? Я вот не могу найти удалённую работу, потому что у меня н... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Ну так жизнь научит попроще к этому относиться. Я тоже после первого увольнения ревела. А сейчас ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Я никому не говорю что делать и как жить. И я тоже помню, всё, что вы описываете. Только вот ещё ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Я живу в не очень крупном городе (350 тыс.). И у нас тоже проблема с работой, её практически нет.... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Из какого положения? Я же говорю, что ни в одной фирме, в которой работала такого не было никогда... Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж

Natali Kr женщина в отпуске по уходу может выйти из отпуска по уходу, взять справку и уйти в отпуск обратно... Денежная компенсация родителям за отказ от места в детсаду. Инициатива от депутата

VikaV2193 Это Вы говорите о тех кто может быть избранным, а не о тех кто может выбирать. О тех кого выбираю... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

geologov_12 Весело будет упрощенцам в сфере ИТ. Могли бы для них не УСН 6, а УСН3 сделать тогда.... Налоговый маневр для IT-отрасли может привести к удорожанию ПО

Natali Kr С моей точки зрения - кухарка не может управлять нынешним государством. Вот в Древней Греции - лю... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Старый ворчун Ну будет ещё один реестр с (пере)маркировкой китайских микросхем и дополнительными отчетами. А эл... В Госдуму внесли законопроект о поддержке российских производителей радиоэлектроники