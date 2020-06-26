С 2021 года меняются правила заполнения платежек. Вышел проект

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kotobormot ВТБ отвратительный, дорогой и крайне необязательный банк. Таково мое личное оценочное суждение ... Клиенты ВТБ жалуются на подмену ипотечных каникул другими программами рефинансирования

bestiya7460 Это наверно от того, что потом за все грехи бух будет отвечать! А не от того, что работать не хоч... Владельцы компании используют ее как «свинью-копилку». Стоит их отучать, или проще сменить работу?

bestiya7460 Про НЕ ПРОБЛЕМУ ЭДО через них я писала в одном из постов про 1С, там прям совсем не проблема у ни... Бухгалтеры, может, хватит уже проблем? Позитивный обзор от «Калуги Астрал»

VadimBA Неужели то, что этот хим.лаборант не стреляла глазами по сторонам, как бы срулить туда, где услов... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

ДмитрийW Хим лаборант это тоже профессия, и в США электрик может всю жизнь проработать электриком, и зараб... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Над.К Ну как же? Вы же написали, что для офисных работников есть удаленная работа. А вот оказывается, ч... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

sandro_60 А у нас (завод) отпуск сразу дают все 28 дней, не делят. Наверное, когда по 14 дней, удобнее - 2 ... Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж

Алейда Да пусть живут как хотят. Вопрос в том, что за свои решения нужно самостоятельно нести ответствен... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

VikaV2193 Это Ваше дело, кого терпеть, а кого нет. Их выбор был лентяйничать и иждивенчтвовать и такие усло... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Где я написала, что раздают просто так? Я вот не могу найти удалённую работу, потому что у меня н... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек