С 2021 года меняются правила заполнения платежек. Вышел проект

Эх... Я была бы рада, если бы директора разбирались как платить налоги, какие, когда, сколько и т...
Оштрафовать имущество подсудимых это в стиле ранее известного "гражданина Иванова подвергнуть штр...
А такое дело, что нарушен один из основополагающих принципов бухгалтерского учета - принцип имуще...
Чтобы попасть в категорию "понаехали тут"? Кто вас там ждет?И еще... На моей памяти была директор...
она аргументирована тем, что после внесения всего пакета поправок, естественно, президент должен ...
Это не просто непринимаемые, это доход потратившего средства физлица, с сопутствующими последстви...
у нас как обычно, даже хорошее начинание все через одно место ...
тараканище реально думает что за пышными фразами народ не рассмотрит желание его босса обнулиться...
ВТБ отвратительный, дорогой и крайне необязательный банк. Таково мое личное оценочное суждение ...
Корпоративные карты, с привязкой к расчетному счету организации, зло. Бухгалтер должен всячески п...
Это наверно от того, что потом за все грехи бух будет отвечать! А не от того, что работать не хоч...
Шедеврально... Хотите сесть вместе с руководством? ;)
Людей, которых оштрафовали из-за этих гребанных СЗВ-М, конечно, жалко.Но... По моему убеждению, э...
В «крике души» сказано же, что документы предоставляют. Какое вообще дело бухгалтера куда директо...
Про НЕ ПРОБЛЕМУ ЭДО через них я писала в одном из постов про 1С, там прям совсем не проблема у ни...
Автор, статья клевая, аплодирую стоя. Может ты не подозреваешь, но ты напал на золотую жилу. Помн...
Очень актуальная тема!!! При этом в разных регионах по разному интерпретируют данную ситуацию. По...
Удержать из зарплаты молча и спокойно. В конце месяца попросить надбавку за ведение и учет расход...
Неужели то, что этот хим.лаборант не стреляла глазами по сторонам, как бы срулить туда, где услов...
Хим лаборант это тоже профессия, и в США электрик может всю жизнь проработать электриком, и зараб...
Я никого в лени не обвиняла, я написала, как сделал я, потому что у меня не была подключена элект...
Послушайте, вообще-то для многих был режим самоизоляции. И торчать в очереди на почте - это её на...
Ну как же? Вы же написали, что для офисных работников есть удаленная работа. А вот оказывается, ч...
Ну значит туда им и дорога. Выживает тот, кто лучше приспосабливается к обстоятельствам...
Надя, мы с вами из одного города, даже на мой ужасной почте я смогла отправить все отчёты, когда ...
Копить можно по разному. Можно, например, думать головой и искать способы заработать. Моему папе,...
А он точно именно их помог поймать?А то таких мноооого!
А у нас (завод) отпуск сразу дают все 28 дней, не делят. Наверное, когда по 14 дней, удобнее - 2 ...
Я бы так не сказал. )Греф, конечно, не налорг, но он и здесь приложил свою руку.Ему-то зачем?Чьё-...
Лоббируют пострадавших нотариусов? 😉
Да пусть живут как хотят. Вопрос в том, что за свои решения нужно самостоятельно нести ответствен...
Кого-то научит, а кто-то петлю оденет.
Это Ваше дело, кого терпеть, а кого нет. Их выбор был лентяйничать и иждивенчтвовать и такие усло...
Где я написала, что раздают просто так? Я вот не могу найти удалённую работу, потому что у меня н...
Ну так жизнь научит попроще к этому относиться. Я тоже после первого увольнения ревела. А сейчас ...