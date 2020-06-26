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С 2021 года меняются правила заполнения платежек. Вышел проект

Минфин опубликовал проект поправок в свой Приказ № 107н от 12.11.2013, который регламентирует правила заполнения платежных поручений.

Большинство изменений касаются уплаты платежей в адрес таможенных органов.

Кроме того, некоторые изменения вносятся в правила перечисления платежей в бюджет за третьих лиц.

В обновленных правилах уточняется, что при составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ, удержанных из заработной платы (дохода) должника — физлица, в счет погашения задолженности по платежам не допускается указание значения ИНН организации, составившей распоряжение, в реквизите «ИНН плательщика».

Напомним, и сейчас правилами предусматривается, что в поле «ИНН» в этом случае указывается значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате платежа в бюджетную систему РФ исполняется на основании исполнительного документа. При отсутствии у плательщика — физлица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль.

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В новом варианте правил дополнительно пропишут запрет на указание ИНН работодателя.

Аналогичные запреты пропишут для банков и Почты, чтобы вместо ИНН клиента они не указывали свой ИНН.

Кроме того, ряд поправок также вносится в порядок заполнения платежек по уплате налогов — в части указания основания платежа в поле 106 и налогового периода, в поле 107, а также других полей платежки.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

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