Путин, возможно, снова обратится к нации. Скорее всего, 29 июня

Президент, вполне возможно, перед голосованием по поправкам в Конституцию снова обратится к нации.

В частности, об этом говорит пресс-секретарь Путина.

«Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что сделает это и по теме поправок в Конституцию» — сказал Песков.

«В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников. Поправки в Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства — сказать о них перед плебисцитом, это важный формат коммуникаций с гражданами», — пишет РБК.

Последнее обращение было 23 июня, на котором он анонсировал повышение НДФЛ, распространение режима самозанятых на всю страну, дополнительные выплаты, и подвел краткие итоги борьбе с клронавирусом.