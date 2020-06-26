Тензор добавили в список системообразующих предприятий

Минкомсвязи сообщило о том, что в перечень системообразующих организаций в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций вошли еще 10 компаний.
В список системообразующих организаций включены следующие компании: ООО «Компания «Тензор», АО «РТСофт», АО «Нанософт», ООО «БСС», АО «Марка», ФГУП «Почта Крыма», ФГУП «Главный центр специальной связи», ФГУП ЦНИИС, ФГУП РСВО, ФГУП НИИР.
В перечне есть 1С, Контур, Яндекс, Мейл.ру, Лаборатория Касперского и др.
Полный список по сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций можно найти на сайте Минкомсвязи.